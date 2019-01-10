Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 1,86 1,94 -4,12 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 1,86 1,94 -4,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,25 -2,40
Yataş 4,39 4,49 -2,23
Kardemir (D) 2,27 2,32 -2,16
TAV Havalimanları 23,88 24,36 -1,97
Çemtaş 5,69 5,79 -1,73
Şişe Cam 5,24 5,33 -1,69
Ereğli Demir Çelik 7,53 7,65 -1,57
Garanti Bankası 7,87 7,99 -1,50
Metro Holding 0,75 0,76 -1,32
Çelebi 65,10 65,90 -1,21
Gözde Girişim 2,53 2,56 -1,17
Net Holding 1,77 1,79 -1,12
İş GMYO 0,99 1,00 -1,00
Sabancı Holding 7,24 7,31 -0,96
Turkcell 12,60 12,72 -0,94
Soda Sanayii 7,47 7,54 -0,93
Tekfen Holding 21,50 21,70 -0,92
İskenderun Demir Çelik 6,15 6,20 -0,81
Koza Madencilik 7,50 7,56 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Kelebek Mobilya, Ekonomi
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