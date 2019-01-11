Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

48 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44 Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44
Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64
Çelebi 63,45 65,10 -2,53
Coca Cola İçecek 31,10 31,88 -2,45
ICBC Turkey Bank 4,93 5,04 -2,18
Bera Holding 1,82 1,86 -2,15
İttifak Holding 3,03 3,09 -1,94
Şekerbank 1,07 1,09 -1,83
Ereğli Demir Çelik 7,40 7,53 -1,73
Kordsa Teknik Tekstil 9,07 9,21 -1,52
Aselsan 23,24 23,58 -1,44
MLP Sağlık 9,75 9,88 -1,32
İndeks Bilgisayar 5,77 5,84 -1,20
Petkim 5,03 5,09 -1,18
Ford Otosan 55,50 56,15 -1,16
Kerevitaş Gıda 1,73 1,75 -1,14
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
İskenderun Demir Çelik 6,09 6,15 -0,98
Göltaş Çimento 11,20 11,30 -0,88
Zorlu Enerji 1,22 1,23 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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