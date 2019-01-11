Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
48 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44 Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tekfen Holding
|20,76
|21,50
|-3,44
| Kardemir (D)
|2,21
|2,27
|-2,64
|Çelebi
|63,45
|65,10
|-2,53
| Coca Cola İçecek
|31,10
|31,88
|-2,45
| ICBC Turkey Bank
|4,93
|5,04
|-2,18
|Bera Holding
|1,82
|1,86
|-2,15
|İttifak Holding
|3,03
|3,09
|-1,94
|Şekerbank
|1,07
|1,09
|-1,83
|Ereğli Demir Çelik
|7,40
|7,53
|-1,73
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,07
|9,21
|-1,52
|Aselsan
|23,24
|23,58
|-1,44
|MLP Sağlık
|9,75
|9,88
|-1,32
| İndeks Bilgisayar
|5,77
|5,84
|-1,20
|Petkim
|5,03
|5,09
|-1,18
| Ford Otosan
|55,50
|56,15
|-1,16
| Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,75
|-1,14
| İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
| İskenderun Demir Çelik
|6,09
|6,15
|-0,98
|Göltaş Çimento
|11,20
|11,30
|-0,88
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,23
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:42 Kaynak: AA
Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı