Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,30
|0,32
|-6,25
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,31
|-3,82
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,79
|-3,80
|Bera Holding
|1,76
|1,82
|-3,30
|Tüpraş
|119,00
|122,60
|-2,94
|Metro Holding
|0,73
|0,75
|-2,67
|GSD Holding
|0,77
|0,79
|-2,53
|Göltaş Çimento
|10,92
|11,20
|-2,50
| Kordsa Teknik Tekstil
|8,85
|9,07
|-2,43
|Şok Marketler
|10,80
|11,00
|-1,82
| Aksa Enerji
|2,77
|2,82
|-1,77
| Fenerbahçe Futbol
|6,92
|7,03
|-1,56
|Türk Traktör
|33,14
|33,66
|-1,54
|Soda Sanayii
|7,48
|7,59
|-1,45
|Çemtaş
|5,57
|5,65
|-1,42
| Migros Ticaret
|14,11
|14,31
|-1,40
|T.S.K.B.
|0,72
|0,73
|-1,37
|Mavi Giyim
|30,70
|31,10
|-1,29
|Parsan
|8,29
|8,39
|-1,19
|Anel Elektrik
|1,70
|1,72
|-1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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