Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,31 -3,82
Çemaş Döküm 0,76 0,79 -3,80
Bera Holding 1,76 1,82 -3,30
Tüpraş 119,00 122,60 -2,94
Metro Holding 0,73 0,75 -2,67
GSD Holding 0,77 0,79 -2,53
Göltaş Çimento 10,92 11,20 -2,50
Kordsa Teknik Tekstil 8,85 9,07 -2,43
Şok Marketler 10,80 11,00 -1,82
Aksa Enerji 2,77 2,82 -1,77
Fenerbahçe Futbol 6,92 7,03 -1,56
Türk Traktör 33,14 33,66 -1,54
Soda Sanayii 7,48 7,59 -1,45
Çemtaş 5,57 5,65 -1,42
Migros Ticaret 14,11 14,31 -1,40
T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37
Mavi Giyim 30,70 31,10 -1,29
Parsan 8,29 8,39 -1,19
Anel Elektrik 1,70 1,72 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:40 Kaynak: AA

İhlas Holding, Borsa İstanbul, Kelebek Mobilya, Ekonomi
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