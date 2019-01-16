Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 59,95 62,45 -4,00 Odaş Elektrik 1,91 1,96 -2,55 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|59,95
|62,45
|-4,00
|Odaş Elektrik
|1,91
|1,96
|-2,55
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,28
|-2,34
|Mavi Giyim
|30,00
|30,72
|-2,34
|Koza Altın
|55,85
|57,10
|-2,19
|Soda Sanayii
|7,38
|7,51
|-1,73
|Türk Hava Yolları
|14,39
|14,59
|-1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,49
|-1,34
|Ereğli Demir Çelik
|7,40
|7,50
|-1,33
|Koza Madencilik
|7,72
|7,82
|-1,28
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,80
|-1,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
|Tat Gıda
|4,14
|4,17
|-0,72
|Çemtaş
|5,58
|5,62
|-0,71
|Net Holding
|1,77
|1,78
|-0,56
|Ülker Bisküvi
|15,30
|15,38
|-0,52
|Şok Marketler
|10,66
|10,71
|-0,47
|Kardemir (D)
|2,19
|2,20
|-0,45
|Trakya Cam
|3,13
|3,14
|-0,32
|Coca Cola İçecek
|31,70
|31,78
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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