Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,81 1,88 -3,72 Şok Marketler 10,27 10,56 -2,75...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,81 1,88 -3,72
Şok Marketler 10,27 10,56 -2,75
Fenerbahçe Futbol 7,11 7,30 -2,60
Koza Altın 53,95 55,20 -2,26
TAV Havalimanları 24,84 25,36 -2,05
Soda Sanayii 7,25 7,40 -2,03
İpek Doğal Enerji 5,80 5,92 -2,03
Karsan Otomotiv 1,53 1,56 -1,92
Yataş 4,56 4,63 -1,51
GSD Holding 0,80 0,81 -1,23
Koza Madencilik 7,40 7,49 -1,20
Garanti Bankası 9,15 9,25 -1,08
İttifak Holding 3,05 3,08 -0,97
Akbank 6,55 6,61 -0,91
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,26 -0,79
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 3,02 -0,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,66 -0,60
Global Yat. Holding 3,38 3,40 -0,59
Afyon Çimento 4,78 4,80 -0,42
Çelebi 58,55 58,75 -0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Futbol, Borsa İstanbul, Ekonomi
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