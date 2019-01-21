Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,45 1,53 -5,23 Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Karsan Otomotiv
|1,45
|1,53
|-5,23
| Hürriyet Gzt.
|0,95
|0,98
|-3,06
|Garanti Bankası
|8,88
|9,15
|-2,95
|Ülker Bisküvi
|15,85
|16,30
|-2,76
|Anel Elektrik
|1,78
|1,83
|-2,73
|Koç Holding
|15,78
|16,22
|-2,71
|Gersan Elektrik
|3,30
|3,38
|-2,37
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|5,80
|-2,24
| Bim Mağazalar
|91,40
|93,40
|-2,14
| Netaş Telekom.
|6,92
|7,07
|-2,12
|Türk Traktör
|35,50
|36,26
|-2,10
|Sabancı Holding
|8,28
|8,45
|-2,01
|Akbank
|6,43
|6,55
|-1,83
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|1,80
|-1,67
| Kerevitaş Gıda
|1,79
|1,82
|-1,65
|Vakıflar Bankası
|4,24
|4,31
|-1,62
| Koza Madencilik
|7,28
|7,40
|-1,62
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|2,52
|-1,59
| Alarko Holding
|2,20
|2,23
|-1,35
|Metro Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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