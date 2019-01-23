Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,04 2,19 -6,85 Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,04
|2,19
|-6,85
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,96
|-5,61
| İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Çelebi
|57,70
|59,55
|-3,11
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,19
|-2,52
|Akbank
|6,48
|6,61
|-1,97
|Şişe Cam
|5,59
|5,70
|-1,93
| Tekfen Holding
|23,50
|23,90
|-1,67
|Soda Sanayii
|7,22
|7,34
|-1,63
| Sasa Polyester
|8,52
|8,66
|-1,62
|Garanti Bankası
|8,92
|9,06
|-1,55
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,50
|-1,43
| Karsan Otomotiv
|1,46
|1,48
|-1,35
|Metro Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
|Göltaş Çimento
|11,55
|11,69
|-1,20
| Koza Altın
|55,75
|56,40
|-1,15
| Ford Otosan
|56,30
|56,90
|-1,05
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
|Koza Madencilik
|7,32
|7,39
|-0,95
|Sabancı Holding
|8,25
|8,32
|-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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