Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,04 2,19 -6,85 Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,04 2,19 -6,85
Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Çelebi 57,70 59,55 -3,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52
Akbank 6,48 6,61 -1,97
Şişe Cam 5,59 5,70 -1,93
Tekfen Holding 23,50 23,90 -1,67
Soda Sanayii 7,22 7,34 -1,63
Sasa Polyester 8,52 8,66 -1,62
Garanti Bankası 8,92 9,06 -1,55
Gersan Elektrik 3,45 3,50 -1,43
Karsan Otomotiv 1,46 1,48 -1,35
Metro Holding 0,76 0,77 -1,30
Göltaş Çimento 11,55 11,69 -1,20
Koza Altın 55,75 56,40 -1,15
Ford Otosan 56,30 56,90 -1,05
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
Koza Madencilik 7,32 7,39 -0,95
Sabancı Holding 8,25 8,32 -0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:38 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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