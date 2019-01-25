Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,36 7,72 -17,62 Halkbank 7,84 8,09 -3,09 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,36 7,72 -17,62
Halkbank 7,84 8,09 -3,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,18 -2,54
Emlak Konut GMYO 1,54 1,58 -2,53
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,71 -2,34
Türk Telekom 4,50 4,60 -2,17
Gentaş 1,87 1,91 -2,09
Odaş Elektrik 1,88 1,92 -2,08
Tüpraş 135,30 138,00 -1,96
Fenerbahçe Futbol 7,32 7,46 -1,88
Bera Holding 2,10 2,14 -1,87
Tümosan Motor ve Traktör 4,87 4,95 -1,62
Yapı ve Kredi Bank. 1,95 1,98 -1,52
Galatasaray Sportif 1,35 1,37 -1,46
Arçelik 17,95 18,20 -1,37
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 3,16 -1,27
Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23
Afyon Çimento 4,84 4,90 -1,22
Türk Traktör 37,24 37,70 -1,22
GSD Holding 0,82 0,83 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Polisan, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:33:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]