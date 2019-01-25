Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,36 7,72 -17,62 Halkbank 7,84 8,09 -3,09 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Polisan Holding
|6,36
|7,72
|-17,62
|Halkbank
|7,84
|8,09
|-3,09
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,18
|-2,54
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,58
|-2,53
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,71
|-2,34
|Türk Telekom
|4,50
|4,60
|-2,17
|Gentaş
|1,87
|1,91
|-2,09
|Odaş Elektrik
|1,88
|1,92
|-2,08
|Tüpraş
|135,30
|138,00
|-1,96
| Fenerbahçe Futbol
|7,32
|7,46
|-1,88
|Bera Holding
|2,10
|2,14
|-1,87
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,87
|4,95
|-1,62
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|1,98
|-1,52
| Galatasaray Sportif
|1,35
|1,37
|-1,46
|Arçelik
|17,95
|18,20
|-1,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|3,16
|-1,27
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,81
|-1,23
| Afyon Çimento
|4,84
|4,90
|-1,22
|Türk Traktör
|37,24
|37,70
|-1,22
|GSD Holding
|0,82
|0,83
|-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var