Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T. Halk Bankası
|7,59
|7,84
|-3,19
|İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|1,95
|-3,08
|Garanti Bankası
|8,87
|9,14
|-2,95
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|8,47
|-2,83
|Kardemir (D)
|2,49
|2,56
|-2,73
|Deva Holding
|3,41
|3,50
|-2,57
|Tekfen Holding
|23,80
|24,42
|-2,54
|Albaraka Türk
|1,26
|1,29
|-2,33
|Petkim
|5,75
|5,88
|-2,21
|Mavi Giyim
|38,06
|38,88
|-2,11
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|0,98
|-2,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,02
|9,20
|-1,96
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|2,58
|-1,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,67
|-1,80
|Tofaş Oto. Fab.
|19,65
|20,00
|-1,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,15
|-1,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|3,12
|-1,60
|Gübre Fabrik.
|3,11
|3,16
|-1,58
|Koza Madencilik
|7,47
|7,59
|-1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA
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