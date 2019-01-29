Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,21 6,51 -19,97 Polisan Holding 6,81 7,10 -4,08...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,21 6,51 -19,97
Polisan Holding 6,81 7,10 -4,08
Parsan 11,79 12,16 -3,04
Kordsa Teknik Tekstil 8,81 9,02 -2,33
Net Holding 1,84 1,87 -1,60
İttifak Holding 3,25 3,29 -1,22
Ülker Bisküvi 17,92 18,14 -1,21
Şok Marketler 10,77 10,89 -1,10
Alarko GMYO 47,52 47,98 -0,96
Koza Madencilik 7,40 7,47 -0,94
Global Yat. Holding 3,41 3,44 -0,87
Tüpraş 136,00 137,00 -0,73
Kartonsan 352,00 354,20 -0,62
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,64 -0,61
Türk Traktör 37,12 37,28 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Bugün de Yükseldi Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:46:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]