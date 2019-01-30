Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,30 5,21 -17,47 Enka İnşaat 4,96 5,30 -6,42...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| ICBC Turkey Bank
|4,30
|5,21
|-17,47
| Enka İnşaat
|4,96
|5,30
|-6,42
|Parsan
|11,18
|11,79
|-5,17
| Koza Altın
|56,15
|58,50
|-4,02
|Koza Madencilik
|7,11
|7,40
|-3,92
| Bim Mağazalar
|90,45
|93,35
|-3,11
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,77
|-2,60
| Coca Cola İçecek
|33,32
|34,20
|-2,57
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,57
|-2,55
| Afyon Çimento
|4,92
|5,04
|-2,38
|Petkim
|5,79
|5,93
|-2,36
|Ereğli Demir Çelik
|8,43
|8,61
|-2,09
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|1,98
|-2,02
| Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,99
|-2,02
| Polisan Holding
|6,68
|6,81
|-1,91
| İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,10
|-1,82
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,18
|-1,69
| Aksa Enerji
|2,99
|3,04
|-1,64
|Yataş
|5,05
|5,13
|-1,56
| Kardemir (D)
|2,54
|2,58
|-1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:48 Kaynak: AA
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vatandaşların Şikayetleri Üzerine Elektrik Şirketlerine Uyarılarda Bulundu
Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar