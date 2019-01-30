Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,30 5,21 -17,47 Enka İnşaat 4,96 5,30 -6,42...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,30 5,21 -17,47
Enka İnşaat 4,96 5,30 -6,42
Parsan 11,18 11,79 -5,17
Koza Altın 56,15 58,50 -4,02
Koza Madencilik 7,11 7,40 -3,92
Bim Mağazalar 90,45 93,35 -3,11
İpek Doğal Enerji 5,62 5,77 -2,60
Coca Cola İçecek 33,32 34,20 -2,57
Emlak Konut GMYO 1,53 1,57 -2,55
Afyon Çimento 4,92 5,04 -2,38
Petkim 5,79 5,93 -2,36
Ereğli Demir Çelik 8,43 8,61 -2,09
Yapı ve Kredi Bank. 1,94 1,98 -2,02
Hürriyet Gzt. 0,97 0,99 -2,02
Polisan Holding 6,68 6,81 -1,91
İhlas Gayrimenkul 1,08 1,10 -1,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,18 -1,69
Aksa Enerji 2,99 3,04 -1,64
Yataş 5,05 5,13 -1,56
Kardemir (D) 2,54 2,58 -1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:48 Kaynak: AA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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