Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,46 1,58 -7,59 Koza Madencilik 6,71...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Karsan Otomotiv
|1,46
|1,58
|-7,59
| Koza Madencilik
|6,71
|7,11
|-5,63
|Parsan
|10,61
|11,18
|-5,10
|Koza Altın
|53,65
|56,15
|-4,45
|İpek Doğal Enerji
|5,42
|5,62
|-3,56
|Gübre Fabrik.
|3,20
|3,31
|-3,32
| ICBC Turkey Bank
|4,16
|4,30
|-3,26
|Göltaş Çimento
|12,19
|12,60
|-3,25
| Galatasaray Sportif
|1,49
|1,54
|-3,25
| Sasa Polyester
|8,67
|8,94
|-3,02
| Kerevitaş Gıda
|1,77
|1,82
|-2,75
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|5,06
|-2,57
|T. Halk Bankası
|7,60
|7,80
|-2,56
|Aselsan
|25,70
|26,36
|-2,50
|Türk Hava Yolları
|15,42
|15,81
|-2,47
|Şekerbank
|1,21
|1,24
|-2,42
| Alarko Holding
|2,57
|2,63
|-2,28
| Polisan Holding
|6,53
|6,68
|-2,25
|Yataş
|4,94
|5,05
|-2,18
|Anadolu Efes
|22,04
|22,50
|-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA
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