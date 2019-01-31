Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,46 1,58 -7,59 Koza Madencilik 6,71...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,46 1,58 -7,59
Koza Madencilik 6,71 7,11 -5,63
Parsan 10,61 11,18 -5,10
Koza Altın 53,65 56,15 -4,45
İpek Doğal Enerji 5,42 5,62 -3,56
Gübre Fabrik. 3,20 3,31 -3,32
ICBC Turkey Bank 4,16 4,30 -3,26
Göltaş Çimento 12,19 12,60 -3,25
Galatasaray Sportif 1,49 1,54 -3,25
Sasa Polyester 8,67 8,94 -3,02
Kerevitaş Gıda 1,77 1,82 -2,75
Tümosan Motor ve Traktör 4,93 5,06 -2,57
T. Halk Bankası 7,60 7,80 -2,56
Aselsan 25,70 26,36 -2,50
Türk Hava Yolları 15,42 15,81 -2,47
Şekerbank 1,21 1,24 -2,42
Alarko Holding 2,57 2,63 -2,28
Polisan Holding 6,53 6,68 -2,25
Yataş 4,94 5,05 -2,18
Anadolu Efes 22,04 22,50 -2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Madencilik, Koza, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi
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