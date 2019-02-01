Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63 Türk Hava Yolları 14,76...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,02
|3,20
|-5,63
|Türk Hava Yolları
|14,76
|15,42
|-4,28
|Pegasus
|29,12
|30,32
|-3,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|3,06
|-3,59
| Trakya Cam
|3,50
|3,63
|-3,58
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,57
|-3,36
| Koza Madencilik
|6,49
|6,71
|-3,28
|Aselsan
|24,86
|25,70
|-3,27
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,77
|4,93
|-3,25
| Ford Otosan
|58,05
|59,95
|-3,17
| ICBC Turkey Bank
|4,03
|4,16
|-3,12
| Kardemir (D)
|2,54
|2,62
|-3,05
|Soda Sanayii
|6,96
|7,17
|-2,93
|Akbank
|6,88
|7,08
|-2,82
|Türk Traktör
|37,40
|38,46
|-2,76
| Tekfen Holding
|24,00
|24,66
|-2,68
| Aksa Enerji
|2,93
|3,01
|-2,66
|Sabancı Holding
|9,13
|9,37
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,58
|-2,53
| Netaş Telekom.
|7,75
|7,95
|-2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA
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