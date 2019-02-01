Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63 Türk Hava Yolları 14,76...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63
Türk Hava Yolları 14,76 15,42 -4,28
Pegasus 29,12 30,32 -3,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 3,06 -3,59
Trakya Cam 3,50 3,63 -3,58
Gersan Elektrik 3,45 3,57 -3,36
Koza Madencilik 6,49 6,71 -3,28
Aselsan 24,86 25,70 -3,27
Tümosan Motor ve Traktör 4,77 4,93 -3,25
Ford Otosan 58,05 59,95 -3,17
ICBC Turkey Bank 4,03 4,16 -3,12
Kardemir (D) 2,54 2,62 -3,05
Soda Sanayii 6,96 7,17 -2,93
Akbank 6,88 7,08 -2,82
Türk Traktör 37,40 38,46 -2,76
Tekfen Holding 24,00 24,66 -2,68
Aksa Enerji 2,93 3,01 -2,66
Sabancı Holding 9,13 9,37 -2,56
Emlak Konut GMYO 1,54 1,58 -2,53
Netaş Telekom. 7,75 7,95 -2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Beko, Deplasmanda Bayern Münih'e 90-86 Yenildi Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]