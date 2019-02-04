Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 19,16 20,80 -7,88
Soda Sanayii 6,55 6,96 -5,89
Koza Madencilik 6,17 6,49 -4,93
Galatasaray Sportif 1,44 1,51 -4,64
Mavi Giyim 39,38 41,26 -4,56
Fenerbahçe Futbol 7,62 7,96 -4,27
Trakya Cam 3,38 3,50 -3,43
Koza Altın 50,90 52,60 -3,23
Türk Traktör 36,20 37,40 -3,21
Netaş Telekom. 7,51 7,75 -3,10
Çemtaş 5,75 5,92 -2,87
Emlak Konut GMYO 1,50 1,54 -2,60
İpek Doğal Enerji 5,26 5,39 -2,41
Tüpraş 135,00 138,30 -2,39
Alarko Holding 2,55 2,61 -2,30
Aselsan 24,32 24,86 -2,17
Şişe Cam 6,62 6,76 -2,07
Ülker Bisküvi 19,07 19,46 -2,00
Tekfen Holding 23,52 24,00 -2,00
Ford Otosan 56,95 58,05 -1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Koza, Fenerbahçe, Tofaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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