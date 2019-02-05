Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43 Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59 Gübre Fabrik. 3,28 3,42 -4,09 Galatasaray Sportif 1,39 1,44 -3,47 Karsan Otomotiv 1,41 1,46 -3,42 Koza Madencilik 5,96 6,17 -3,40 Zorlu Enerji 1,43 1,48 -3,38 Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25 Alarko Holding 2,47 2,55 -3,14 Türk Hava Yolları 14,51 14,95 -2,94 Kordsa Teknik Tekstil 8,93 9,20 -2,93 Netaş Telekom. 7,30 7,51 -2,80 İndeks Bilgisayar 6,67 6,85 -2,63 Fenerbahçe Futbol 7,42 7,62 -2,62 Kardemir (D) 2,46 2,52 -2,38 Anadolu Cam 2,99 3,06 -2,29 Deva Holding 3,52 3,60 -2,22 MLP Sağlık 12,90 13,15 -1,90 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80 Sasa Polyester 8,40 8,55 -1,75

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)