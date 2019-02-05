Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43 Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Bankası (C)
|5,38
|5,75
|-6,43
|Şişe Cam
|6,25
|6,62
|-5,59
|Gübre Fabrik.
|3,28
|3,42
|-4,09
|Galatasaray Sportif
|1,39
|1,44
|-3,47
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,46
|-3,42
|Koza Madencilik
|5,96
|6,17
|-3,40
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,48
|-3,38
|Trakya Cam
|3,27
|3,38
|-3,25
|Alarko Holding
|2,47
|2,55
|-3,14
|Türk Hava Yolları
|14,51
|14,95
|-2,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,93
|9,20
|-2,93
|Netaş Telekom.
|7,30
|7,51
|-2,80
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|6,85
|-2,63
|Fenerbahçe Futbol
|7,42
|7,62
|-2,62
|Kardemir (D)
|2,46
|2,52
|-2,38
|Anadolu Cam
|2,99
|3,06
|-2,29
|Deva Holding
|3,52
|3,60
|-2,22
|MLP Sağlık
|12,90
|13,15
|-1,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,67
|-1,80
|Sasa Polyester
|8,40
|8,55
|-1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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