Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43 Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43
Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59
Gübre Fabrik. 3,28 3,42 -4,09
Galatasaray Sportif 1,39 1,44 -3,47
Karsan Otomotiv 1,41 1,46 -3,42
Koza Madencilik 5,96 6,17 -3,40
Zorlu Enerji 1,43 1,48 -3,38
Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25
Alarko Holding 2,47 2,55 -3,14
Türk Hava Yolları 14,51 14,95 -2,94
Kordsa Teknik Tekstil 8,93 9,20 -2,93
Netaş Telekom. 7,30 7,51 -2,80
İndeks Bilgisayar 6,67 6,85 -2,63
Fenerbahçe Futbol 7,42 7,62 -2,62
Kardemir (D) 2,46 2,52 -2,38
Anadolu Cam 2,99 3,06 -2,29
Deva Holding 3,52 3,60 -2,22
MLP Sağlık 12,90 13,15 -1,90
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Sasa Polyester 8,40 8,55 -1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Fenerbahçe, İş Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi
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