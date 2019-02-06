Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69 Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69
Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26
Kardemir (D) 2,36 2,46 -4,07
Türk Telekom 4,88 5,08 -3,94
Vestel 6,41 6,66 -3,75
Migros Ticaret 16,54 17,07 -3,10
İndeks Bilgisayar 6,47 6,67 -3,00
Akbank 6,78 6,96 -2,59
Gersan Elektrik 3,45 3,54 -2,54
Aksa Enerji 2,88 2,95 -2,37
GSD Holding 0,87 0,89 -2,25
ICBC Turkey Bank 4,19 4,28 -2,10
T. Halk Bankası 7,44 7,58 -1,85
Yataş 4,91 5,00 -1,80
Enerjisa Enerji 5,51 5,61 -1,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,15 -1,74
Net Holding 1,77 1,80 -1,67
MLP Sağlık 12,69 12,90 -1,63
Garanti Bankası 8,90 9,04 -1,55
Gübre Fabrik. 3,23 3,28 -1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Karsan Otomotiv, Zorlu Grubu, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]