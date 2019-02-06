Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69 Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,43
|-7,69
|Karsan Otomotiv
|1,35
|1,41
|-4,26
|Kardemir (D)
|2,36
|2,46
|-4,07
|Türk Telekom
|4,88
|5,08
|-3,94
|Vestel
|6,41
|6,66
|-3,75
|Migros Ticaret
|16,54
|17,07
|-3,10
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|6,67
|-3,00
|Akbank
|6,78
|6,96
|-2,59
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,54
|-2,54
|Aksa Enerji
|2,88
|2,95
|-2,37
|GSD Holding
|0,87
|0,89
|-2,25
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|4,28
|-2,10
|T. Halk Bankası
|7,44
|7,58
|-1,85
|Yataş
|4,91
|5,00
|-1,80
|Enerjisa Enerji
|5,51
|5,61
|-1,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,15
|-1,74
|Net Holding
|1,77
|1,80
|-1,67
|MLP Sağlık
|12,69
|12,90
|-1,63
|Garanti Bankası
|8,90
|9,04
|-1,55
|Gübre Fabrik.
|3,23
|3,28
|-1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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