Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69 Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26 Kardemir (D) 2,36 2,46 -4,07 Türk Telekom 4,88 5,08 -3,94 Vestel 6,41 6,66 -3,75 Migros Ticaret 16,54 17,07 -3,10 İndeks Bilgisayar 6,47 6,67 -3,00 Akbank 6,78 6,96 -2,59 Gersan Elektrik 3,45 3,54 -2,54 Aksa Enerji 2,88 2,95 -2,37 GSD Holding 0,87 0,89 -2,25 ICBC Turkey Bank 4,19 4,28 -2,10 T. Halk Bankası 7,44 7,58 -1,85 Yataş 4,91 5,00 -1,80 Enerjisa Enerji 5,51 5,61 -1,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,15 -1,74 Net Holding 1,77 1,80 -1,67 MLP Sağlık 12,69 12,90 -1,63 Garanti Bankası 8,90 9,04 -1,55 Gübre Fabrik. 3,23 3,28 -1,52

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)