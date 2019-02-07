Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06 Odaş Elektrik 2,01 2,10 -4,29 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06
Odaş Elektrik 2,01 2,10 -4,29
Şekerbank 1,27 1,32 -3,79
Park Elek.Madencilik 2,59 2,66 -2,63
TAV Havalimanları 28,00 28,62 -2,17
Good-Year 3,65 3,73 -2,14
Koza Madencilik 5,95 6,07 -1,98
Gübre Fabrik. 3,17 3,23 -1,86
Gözde Girişim 3,30 3,36 -1,79
Koza Altın 50,15 51,05 -1,76
Koç Holding 17,21 17,50 -1,66
Aksa 9,20 9,34 -1,50
Mavi Giyim 39,76 40,36 -1,49
Coca Cola İçecek 34,00 34,50 -1,45
Galatasaray Sportif 1,41 1,43 -1,40
Ülker Bisküvi 19,63 19,90 -1,36
Türk Hava Yolları 14,65 14,85 -1,35
Emlak Konut GMYO 1,49 1,51 -1,32
Eczacıbaşı Yatırım 7,97 8,07 -1,24
Petkim 5,76 5,83 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Koza, Şekerbank, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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