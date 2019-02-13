Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
5 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,70 2,12 -19,81 Anadolu Efes 20,74 22,18 -6,49...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,70
|2,12
|-19,81
|Anadolu Efes
|20,74
|22,18
|-6,49
| Ford Otosan
|55,40
|59,10
|-6,26
|Anel Elektrik
|1,85
|1,95
|-5,13
| Tekfen Holding
|24,10
|25,30
|-4,74
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,48
|-4,73
| İş Bankası (C)
|5,37
|5,63
|-4,62
|Halkbank
|7,15
|7,49
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|13,80
|14,45
|-4,50
|Doğan Holding
|1,10
|1,15
|-4,35
| Kardemir (D)
|2,21
|2,31
|-4,33
| Tat Gıda
|4,29
|4,48
|-4,24
|Şekerbank
|1,21
|1,26
|-3,97
| Alarko GMYO
|47,84
|49,78
|-3,90
|Metro Holding
|0,76
|0,79
|-3,80
| İhlas Gayrimenkul
|1,02
|1,06
|-3,77
|Parsan
|10,57
|10,98
|-3,73
|Gübre Fabrik.
|3,12
|3,24
|-3,70
|Vakıflar Bankası
|4,75
|4,93
|-3,65
|Şok Marketler
|10,20
|10,58
|-3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:53 Kaynak: AA
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