Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

5 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,70 2,12 -19,81 Anadolu Efes 20,74 22,18 -6,49...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,70 2,12 -19,81
Anadolu Efes 20,74 22,18 -6,49
Ford Otosan 55,40 59,10 -6,26
Anel Elektrik 1,85 1,95 -5,13
Tekfen Holding 24,10 25,30 -4,74
Emlak Konut GMYO 1,41 1,48 -4,73
İş Bankası (C) 5,37 5,63 -4,62
Halkbank 7,15 7,49 -4,54
Türk Hava Yolları 13,80 14,45 -4,50
Doğan Holding 1,10 1,15 -4,35
Kardemir (D) 2,21 2,31 -4,33
Tat Gıda 4,29 4,48 -4,24
Şekerbank 1,21 1,26 -3,97
Alarko GMYO 47,84 49,78 -3,90
Metro Holding 0,76 0,79 -3,80
İhlas Gayrimenkul 1,02 1,06 -3,77
Parsan 10,57 10,98 -3,73
Gübre Fabrik. 3,12 3,24 -3,70
Vakıflar Bankası 4,75 4,93 -3,65
Şok Marketler 10,20 10,58 -3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:53 Kaynak: AA

Ford Otosan, Anadolu Efes, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
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