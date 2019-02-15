Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 3,98 4,34 -8,29 Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 3,98 4,34 -8,29
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,15 3,28 -3,96
Türk Hava Yolları 13,69 14,16 -3,32
Türk Telekom 5,28 5,42 -2,58
Gentaş 1,90 1,95 -2,56
Petkim 5,53 5,66 -2,30
Gözde Girişim 3,47 3,55 -2,25
Coca Cola İçecek 33,56 34,30 -2,16
Ford Otosan 53,10 54,00 -1,67
Alarko GMYO 46,28 46,98 -1,49
Afyon Çimento 4,65 4,72 -1,48
Aksa Enerji 2,73 2,77 -1,44
Emlak Konut GMYO 1,40 1,42 -1,41
Pegasus 28,72 29,10 -1,31
İskenderun Demir Çelik 6,57 6,65 -1,20
Türk Traktör 33,82 34,22 -1,17
Tekfen Holding 23,70 23,98 -1,17
Bera Holding 1,81 1,83 -1,09
İhlas Gayrimenkul 1,08 1,09 -1,07
Hürriyet Gzt. 0,97 0,98 -1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Tat Gıda, Borsa İstanbul, Ekonomi
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