Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 3,98 4,34 -8,29 Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|3,98
|4,34
|-8,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,15
|3,28
|-3,96
|Türk Hava Yolları
|13,69
|14,16
|-3,32
|Türk Telekom
|5,28
|5,42
|-2,58
|Gentaş
|1,90
|1,95
|-2,56
|Petkim
|5,53
|5,66
|-2,30
|Gözde Girişim
|3,47
|3,55
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|33,56
|34,30
|-2,16
|Ford Otosan
|53,10
|54,00
|-1,67
|Alarko GMYO
|46,28
|46,98
|-1,49
|Afyon Çimento
|4,65
|4,72
|-1,48
|Aksa Enerji
|2,73
|2,77
|-1,44
|Emlak Konut GMYO
|1,40
|1,42
|-1,41
|Pegasus
|28,72
|29,10
|-1,31
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|6,65
|-1,20
|Türk Traktör
|33,82
|34,22
|-1,17
|Tekfen Holding
|23,70
|23,98
|-1,17
|Bera Holding
|1,81
|1,83
|-1,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,09
|-1,07
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,98
|-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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