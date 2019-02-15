Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 3,98 4,34 -8,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,15 3,28 -3,96 Türk Hava Yolları 13,69 14,16 -3,32 Türk Telekom 5,28 5,42 -2,58 Gentaş 1,90 1,95 -2,56 Petkim 5,53 5,66 -2,30 Gözde Girişim 3,47 3,55 -2,25 Coca Cola İçecek 33,56 34,30 -2,16 Ford Otosan 53,10 54,00 -1,67 Alarko GMYO 46,28 46,98 -1,49 Afyon Çimento 4,65 4,72 -1,48 Aksa Enerji 2,73 2,77 -1,44 Emlak Konut GMYO 1,40 1,42 -1,41 Pegasus 28,72 29,10 -1,31 İskenderun Demir Çelik 6,57 6,65 -1,20 Türk Traktör 33,82 34,22 -1,17 Tekfen Holding 23,70 23,98 -1,17 Bera Holding 1,81 1,83 -1,09 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,09 -1,07 Hürriyet Gzt. 0,97 0,98 -1,02

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)