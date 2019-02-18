Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
37 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,79 5,27 -9,11 Koza Madencilik 5,39...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|4,79
|5,27
|-9,11
| Koza Madencilik
|5,39
|5,84
|-7,71
|Koza Altın
|48,14
|50,95
|-5,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|3,15
|-4,13
|Şişe Cam
|6,43
|6,69
|-3,89
|Şok Marketler
|10,20
|10,57
|-3,50
|Parsan
|10,71
|11,08
|-3,34
| Migros Ticaret
|15,16
|15,68
|-3,32
|Garanti Bankası
|8,60
|8,87
|-3,04
| İhlas Holding
|0,32
|0,33
|-3,03
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,47
|-2,72
|Vakıflar Bankası
|4,73
|4,86
|-2,67
|Arçelik
|19,86
|20,40
|-2,65
| İş Bankası (C)
|5,64
|5,79
|-2,59
|Türk Hava Yolları
|13,34
|13,69
|-2,56
|Pegasus
|28,00
|28,72
|-2,51
|T.S.K.B.
|0,82
|0,84
|-2,38
|Halkbank
|7,04
|7,21
|-2,36
|Aksa
|8,88
|9,09
|-2,31
| Fenerbahçe Futbol
|7,11
|7,27
|-2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:36 Kaynak: AA
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