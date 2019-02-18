Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,79 5,27 -9,11 Koza Madencilik 5,39...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 4,79 5,27 -9,11
Koza Madencilik 5,39 5,84 -7,71
Koza Altın 48,14 50,95 -5,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 3,15 -4,13
Şişe Cam 6,43 6,69 -3,89
Şok Marketler 10,20 10,57 -3,50
Parsan 10,71 11,08 -3,34
Migros Ticaret 15,16 15,68 -3,32
Garanti Bankası 8,60 8,87 -3,04
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03
Zorlu Enerji 1,43 1,47 -2,72
Vakıflar Bankası 4,73 4,86 -2,67
Arçelik 19,86 20,40 -2,65
İş Bankası (C) 5,64 5,79 -2,59
Türk Hava Yolları 13,34 13,69 -2,56
Pegasus 28,00 28,72 -2,51
T.S.K.B. 0,82 0,84 -2,38
Halkbank 7,04 7,21 -2,36
Aksa 8,88 9,09 -2,31
Fenerbahçe Futbol 7,11 7,27 -2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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