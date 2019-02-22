Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 87,70 92,40 -5,09 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 87,70 92,40 -5,09
İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 10,54 -1,33
Parsan 10,55 10,69 -1,31
Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23
Gözde Girişim 3,56 3,60 -1,11
Ülker Bisküvi 19,01 19,21 -1,04
Akbank 6,66 6,73 -1,04
Fenerbahçe Futbol 7,04 7,11 -0,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,08 -0,96
Tofaş Oto. Fab. 20,00 20,18 -0,89
Mavi Giyim 39,72 40,06 -0,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,20 -0,83
Vakıflar Bankası 4,91 4,95 -0,81
Anadolu Efes 20,82 20,96 -0,67
Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,83 -0,62
Şok Marketler 10,31 10,37 -0,58
Türk Telekom 5,20 5,23 -0,57
İş Bankası (C) 5,55 5,58 -0,54
Albaraka Türk 1,99 2,00 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:57 Kaynak: AA

Fenerbahçe, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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