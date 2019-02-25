Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 34,80 35,80 -2,79 Koza Altın 49,74...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 34,80 35,80 -2,79
Koza Altın 49,74 51,00 -2,47
Aselsan 25,10 25,66 -2,18
Galatasaray Sportif 1,51 1,54 -1,95
Global Yat. Holding 3,72 3,79 -1,85
Koza Madencilik 5,68 5,78 -1,73
Ereğli Demir Çelik 9,09 9,25 -1,73
Tüpraş 143,80 146,00 -1,51
İpek Doğal Enerji 4,77 4,84 -1,45
Alarko Holding 2,77 2,80 -1,07
Bera Holding 1,91 1,93 -1,04
Trakya Cam 3,91 3,95 -1,01
İhlas Gayrimenkul 1,10 1,11 -0,90
Türk Hava Yolları 14,03 14,12 -0,64
Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53
Fenerbahçe Futbol 7,01 7,04 -0,43
Kardemir (D) 2,55 2,56 -0,39
Anadolu Efes 20,74 20,82 -0,38
Pegasus 29,68 29,76 -0,27
Enerjisa Enerji 5,58 5,59 -0,18


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:59 Kaynak: AA

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