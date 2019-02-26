Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

51 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,01 1,10 -8,18 Albaraka Türk 1,90...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,01 1,10 -8,18
Albaraka Türk 1,90 2,01 -5,47
Gersan Elektrik 2,48 2,62 -5,34
Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,76 -3,41
Polisan Holding 6,62 6,82 -2,93
TAV Havalimanları 27,80 28,52 -2,52
Çemaş Döküm 0,79 0,81 -2,47
MLP Sağlık 12,62 12,92 -2,32
Tümosan Motor ve Traktör 4,83 4,94 -2,23
Bim Mağazalar 86,95 88,75 -2,03
Coca Cola İçecek 34,16 34,80 -1,84
İndeks Bilgisayar 7,97 8,11 -1,73
Zorlu Enerji 1,52 1,54 -1,30
Verusa Holding 18,55 18,74 -1,01
Hürriyet Gzt. 0,99 1,00 -1,00
Eczacıbaşı İlaç 3,16 3,19 -0,94
Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,25 -0,80
Türk Traktör 35,12 35,40 -0,79
Turkcell 14,15 14,26 -0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA

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