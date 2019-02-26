Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
51 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,01 1,10 -8,18 Albaraka Türk 1,90...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,10
|-8,18
| Albaraka Türk
|1,90
|2,01
|-5,47
|Gersan Elektrik
|2,48
|2,62
|-5,34
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,76
|-3,41
| Polisan Holding
|6,62
|6,82
|-2,93
|TAV Havalimanları
|27,80
|28,52
|-2,52
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,81
|-2,47
|MLP Sağlık
|12,62
|12,92
|-2,32
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|4,94
|-2,23
| Bim Mağazalar
|86,95
|88,75
|-2,03
| Coca Cola İçecek
|34,16
|34,80
|-1,84
| İndeks Bilgisayar
|7,97
|8,11
|-1,73
|Zorlu Enerji
|1,52
|1,54
|-1,30
|Verusa Holding
|18,55
|18,74
|-1,01
| Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,00
|-1,00
| Eczacıbaşı İlaç
|3,16
|3,19
|-0,94
|Doğan Holding
|1,13
|1,14
|-0,88
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|1,25
|-0,80
|Türk Traktör
|35,12
|35,40
|-0,79
|Turkcell
|14,15
|14,26
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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