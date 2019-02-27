Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,93 1,01 -7,92 Kartonsan 374,00...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,93 1,01 -7,92
Kartonsan 374,00 400,90 -6,71
Metro Holding 0,74 0,78 -5,13
İttifak Holding 3,61 3,80 -5,00
Pegasus 28,66 30,00 -4,47
ASELSAN 24,56 25,64 -4,21
Çelebi 60,40 62,85 -3,90
Coca Cola İçecek 32,86 34,16 -3,81
Anadolu Efes 20,32 21,10 -3,70
Mavi Giyim 41,48 43,06 -3,67
Galatasaray Sportif 1,49 1,54 -3,25
Türk Hava Yolları 14,00 14,39 -2,71
Ülker Bisküvi 19,32 19,83 -2,57
Şişe Cam 6,76 6,93 -2,45
Gentaş 1,99 2,04 -2,45
Netaş Telekom. 8,14 8,34 -2,40
TAV Havalimanları 27,14 27,80 -2,37
Parsan 10,33 10,58 -2,36
Trakya Cam 3,85 3,94 -2,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 3,12 -2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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