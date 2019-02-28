Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,01 10,50 -4,67 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,01
|10,50
|-4,67
|İhlas Holding
|0,42
|0,44
|-4,55
|Ford Otosan
|55,45
|57,50
|-3,57
|İş GMYO
|1,06
|1,09
|-2,75
|Bim Mağazalar
|85,70
|88,10
|-2,72
|Göltaş Çimento
|12,16
|12,50
|-2,72
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|3,15
|-2,54
|Good-Year
|3,58
|3,67
|-2,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,25
|-2,40
|Kartonsan
|366,20
|374,00
|-2,09
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,56
|-1,92
|Migros Ticaret
|15,70
|15,99
|-1,81
|Alarko Holding
|2,83
|2,88
|-1,74
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|1,80
|-1,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|7,52
|-1,60
|Otokar
|119,00
|120,90
|-1,57
|Koza Altın
|48,98
|49,74
|-1,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,76
|10,90
|-1,28
|Anadolu Efes
|20,06
|20,32
|-1,28
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|9,44
|-1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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