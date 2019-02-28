Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,01 10,50 -4,67 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 Ford Otosan 55,45 57,50 -3,57 İş GMYO 1,06 1,09 -2,75 Bim Mağazalar 85,70 88,10 -2,72 Göltaş Çimento 12,16 12,50 -2,72 Eczacıbaşı İlaç 3,07 3,15 -2,54 Good-Year 3,58 3,67 -2,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,25 -2,40 Kartonsan 366,20 374,00 -2,09 Emlak Konut GMYO 1,53 1,56 -1,92 Migros Ticaret 15,70 15,99 -1,81 Alarko Holding 2,83 2,88 -1,74 Kerevitaş Gıda 1,77 1,80 -1,67 İskenderun Demir Çelik 7,40 7,52 -1,60 Otokar 119,00 120,90 -1,57 Koza Altın 48,98 49,74 -1,53 Kordsa Teknik Tekstil 10,76 10,90 -1,28 Anadolu Efes 20,06 20,32 -1,28 Ereğli Demir Çelik 9,32 9,44 -1,27

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)