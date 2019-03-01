Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,51 2,65 -5,28 Türk Telekom 5,20 5,43 -4,24 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kardemir (D)
|2,51
|2,65
|-5,28
|Türk Telekom
|5,20
|5,43
|-4,24
|Anel Elektrik
|1,87
|1,95
|-4,10
|Ereğli Demir Çelik
|9,01
|9,32
|-3,33
| İndeks Bilgisayar
|7,96
|8,23
|-3,28
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|2,15
|-3,26
|Akbank
|6,65
|6,87
|-3,20
|Şişe Cam
|6,53
|6,74
|-3,12
|İş GMYO
|1,03
|1,06
|-2,83
|ASELSAN
|23,84
|24,52
|-2,77
|Göltaş Çimento
|11,84
|12,16
|-2,63
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,92
|-2,60
|Zorlu Enerji
|1,50
|1,54
|-2,60
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|2,73
|-2,56
|Vakıflar Bankası
|5,03
|5,16
|-2,52
|Turkcell
|13,94
|14,30
|-2,52
|Yataş
|5,71
|5,85
|-2,39
|Halkbank
|7,48
|7,65
|-2,22
| Netaş Telekom.
|8,13
|8,31
|-2,17
|Gentaş
|1,96
|2,00
|-2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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