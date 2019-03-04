Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 5,18 5,54 -6,50 Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|5,18
|5,54
|-6,50
| Galatasaray Sportif
|1,39
|1,48
|-6,08
|MLP Sağlık
|13,94
|14,67
|-4,98
|Pegasus
|28,04
|29,00
|-3,31
|İpek Doğal Enerji
|5,08
|5,22
|-2,68
| Ford Otosan
|54,45
|55,95
|-2,68
|Anel Elektrik
|1,82
|1,87
|-2,67
| Koza Madencilik
|5,99
|6,15
|-2,60
|Koza Altın
|48,68
|49,94
|-2,52
|TAV Havalimanları
|26,70
|27,36
|-2,41
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,66
|-1,81
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,09
|11,28
|-1,68
|Gübre Fabrik.
|3,20
|3,24
|-1,23
| Bim Mağazalar
|86,10
|87,10
|-1,15
| Fenerbahçe Futbol
|7,03
|7,10
|-0,99
|Global Yat. Holding
|3,67
|3,70
|-0,81
|Arçelik
|20,62
|20,74
|-0,58
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,87
|-0,53
|Türk Hava Yolları
|13,91
|13,97
|-0,43
| Alarko GMYO
|48,50
|48,70
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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