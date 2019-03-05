Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 25,16 26,26 -4,19 İş GMYO 1,00 1,04 -3,85 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 25,16 26,26 -4,19
İş GMYO 1,00 1,04 -3,85
Enka İnşaat 4,86 5,01 -2,99
Anadolu Efes 20,12 20,70 -2,80
Bim Mağazalar 83,75 86,10 -2,73
Petkim 5,04 5,18 -2,70
Odaş Elektrik 1,81 1,86 -2,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,23 -2,44
Afyon Çimento 4,92 5,04 -2,38
Kardemir (D) 2,51 2,57 -2,33
Ereğli Demir Çelik 8,86 9,06 -2,21
Vestel 10,27 10,50 -2,19
Park Elek.Madencilik 2,69 2,75 -2,18
İttifak Holding 3,64 3,72 -2,15
Tümosan Motor ve Traktör 5,03 5,14 -2,14
Koza Altın 47,66 48,68 -2,10
Tat Gıda 4,29 4,38 -2,05
Alarko Holding 2,88 2,94 -2,04
Netaş Telekom. 8,17 8,34 -2,04
Trakya Cam 3,86 3,94 -2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak Yeni İş Kuran Gençlere Vergi İstisnası ve Prim Desteği

Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1.7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]