Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,57 1,81 -13,26 İhlas Gayrimenkul 0,96...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,57 1,81 -13,26
İhlas Gayrimenkul 0,96 1,09 -11,93
Albaraka Türk 1,78 1,90 -6,32
İhlas Holding 0,48 0,51 -5,88
Sabancı Holding 8,71 9,11 -4,39
Göltaş Çimento 11,72 12,20 -3,93
Hürriyet Gzt. 0,98 1,02 -3,92
Zorlu Enerji 1,53 1,58 -3,16
Şekerbank 1,21 1,24 -2,42
Turkcell 13,86 14,19 -2,33
Ege Endüstri 452,50 463,00 -2,27
Odaş Elektrik 1,77 1,81 -2,21
Net Holding 1,90 1,94 -2,06
Kardemir (D) 2,46 2,51 -1,99
Gentaş 1,97 2,01 -1,99
İpek Doğal Enerji 4,99 5,09 -1,96
Aksa Enerji 3,05 3,11 -1,93
Mavi Giyim 42,40 43,22 -1,90
Yataş 5,70 5,81 -1,89
Petkim 4,95 5,04 -1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:42 Kaynak: AA

İhlas, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi
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