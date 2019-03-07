Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,42 0,48 -12,50 Karsan Otomotiv 1,43 1,57...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,42 0,48 -12,50
Karsan Otomotiv 1,43 1,57 -8,92
Şok Marketler 9,81 10,67 -8,06
Aksa Enerji 2,81 3,05 -7,87
Vestel 9,95 10,67 -6,75
Zorlu Enerji 1,43 1,53 -6,54
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,96 -6,25
TAV Havalimanları 24,98 26,60 -6,09
Koza Altın 44,64 47,32 -5,66
Koza Madencilik 5,67 6,01 -5,66
Odaş Elektrik 1,67 1,77 -5,65
Doğan Holding 1,20 1,27 -5,51
Kardemir (D) 2,35 2,46 -4,47
Çemtaş 5,76 6,02 -4,32
Coca Cola İçecek 35,50 37,10 -4,31
Anel Elektrik 1,82 1,90 -4,21
İndeks Bilgisayar 7,77 8,10 -4,07
ASELSAN 23,00 23,88 -3,69
Aksa 9,12 9,46 -3,59
Global Yat. Holding 3,49 3,62 -3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA

İhlas, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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