Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,58 1,72 -8,14 Türk Traktör 35,16 37,16 -5,38 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,58 1,72 -8,14
Türk Traktör 35,16 37,16 -5,38
Migros Ticaret 15,82 16,67 -5,10
Ülker Bisküvi 20,28 21,24 -4,52
Türk Hava Yolları 13,21 13,70 -3,58
Şok Marketler 9,46 9,81 -3,57
Çelebi 63,75 66,00 -3,41
T.S.K.B. 0,87 0,90 -3,33
Netaş Telekom. 7,67 7,92 -3,16
Pegasus 30,04 30,98 -3,03
GSD Holding 1,02 1,05 -2,86
Deva Holding 3,74 3,84 -2,60
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,17 -2,56
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 4,82 -2,49
Alarko GMYO 47,98 49,20 -2,48
Mavi Giyim 40,50 41,50 -2,41
Odaş Elektrik 1,63 1,67 -2,40
TAV Havalimanları 24,44 24,98 -2,16
Akbank 6,37 6,51 -2,15
Coca Cola İçecek 34,74 35,50 -2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Türk Traktör, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
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