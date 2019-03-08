Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
49 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,58 1,72 -8,14 Türk Traktör 35,16 37,16 -5,38 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,58
|1,72
|-8,14
|Türk Traktör
|35,16
|37,16
|-5,38
| Migros Ticaret
|15,82
|16,67
|-5,10
|Ülker Bisküvi
|20,28
|21,24
|-4,52
|Türk Hava Yolları
|13,21
|13,70
|-3,58
|Şok Marketler
|9,46
|9,81
|-3,57
|Çelebi
|63,75
|66,00
|-3,41
|T.S.K.B.
|0,87
|0,90
|-3,33
| Netaş Telekom.
|7,67
|7,92
|-3,16
|Pegasus
|30,04
|30,98
|-3,03
|GSD Holding
|1,02
|1,05
|-2,86
|Deva Holding
|3,74
|3,84
|-2,60
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|1,17
|-2,56
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|4,82
|-2,49
| Alarko GMYO
|47,98
|49,20
|-2,48
|Mavi Giyim
|40,50
|41,50
|-2,41
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,67
|-2,40
|TAV Havalimanları
|24,44
|24,98
|-2,16
|Akbank
|6,37
|6,51
|-2,15
| Coca Cola İçecek
|34,74
|35,50
|-2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA
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