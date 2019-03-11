Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
47 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekom.
|7,26
|7,67
|-5,35
| Bim Mağazalar
|84,35
|89,00
|-5,22
| Ford Otosan
|50,55
|53,25
|-5,07
| Galatasaray Sportif
|1,36
|1,43
|-4,90
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|2,68
|-4,85
| İhlas Holding
|0,40
|0,42
|-4,76
|MLP Sağlık
|13,10
|13,75
|-4,73
|Türk Traktör
|33,50
|35,16
|-4,72
|Anadolu Cam
|3,12
|3,25
|-4,00
| Tofaş Oto. Fab.
|19,94
|20,76
|-3,95
| Albaraka Türk
|1,52
|1,58
|-3,80
| Migros Ticaret
|15,25
|15,82
|-3,60
| Koza Altın
|43,16
|44,68
|-3,40
|Gübre Fabrik.
|3,15
|3,26
|-3,37
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,89
|-3,37
|Pegasus
|29,04
|30,04
|-3,33
|Gentaş
|1,96
|2,02
|-2,97
|Sabancı Holding
|8,51
|8,77
|-2,96
|Şok Marketler
|9,18
|9,46
|-2,96
| Aksa Enerji
|2,80
|2,88
|-2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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