Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50 Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,37
|0,40
|-7,50
|Anel Elektrik
|1,71
|1,84
|-7,07
|Albaraka Türk
|1,43
|1,52
|-5,92
|MLP Sağlık
|12,60
|13,10
|-3,82
|Net Holding
|1,95
|2,02
|-3,47
|Anadolu Efes
|19,80
|20,38
|-2,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,19
|-2,52
|Ülker Bisküvi
|19,73
|20,20
|-2,33
|Gözde Girişim
|3,42
|3,50
|-2,29
|Vestel
|11,31
|11,57
|-2,25
|Şok Marketler
|8,98
|9,18
|-2,18
|Anadolu Cam
|3,06
|3,12
|-1,92
|Gübre Fabrik.
|3,10
|3,15
|-1,59
|Park Elek.Madencilik
|2,51
|2,55
|-1,57
|Galatasaray Sportif
|1,34
|1,36
|-1,47
|İndeks Bilgisayar
|7,80
|7,91
|-1,39
|İttifak Holding
|3,61
|3,66
|-1,37
|Arçelik
|19,85
|20,10
|-1,24
|İş Bankası (C)
|5,96
|6,03
|-1,16
|T.S.K.B.
|0,86
|0,87
|-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:52 Kaynak: AA
Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması
Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü