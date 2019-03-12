Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50 Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07 Albaraka Türk 1,43 1,52 -5,92 MLP Sağlık 12,60 13,10 -3,82 Net Holding 1,95 2,02 -3,47 Anadolu Efes 19,80 20,38 -2,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52 Ülker Bisküvi 19,73 20,20 -2,33 Gözde Girişim 3,42 3,50 -2,29 Vestel 11,31 11,57 -2,25 Şok Marketler 8,98 9,18 -2,18 Anadolu Cam 3,06 3,12 -1,92 Gübre Fabrik. 3,10 3,15 -1,59 Park Elek.Madencilik 2,51 2,55 -1,57 Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47 İndeks Bilgisayar 7,80 7,91 -1,39 İttifak Holding 3,61 3,66 -1,37 Arçelik 19,85 20,10 -1,24 İş Bankası (C) 5,96 6,03 -1,16 T.S.K.B. 0,86 0,87 -1,15

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)