Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,85 19,73 -4,46 Metro Holding 0,88 0,92 -4,35...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 18,85 19,73 -4,46
Metro Holding 0,88 0,92 -4,35
Tekfen Holding 24,62 25,66 -4,05
Arçelik 19,13 19,85 -3,63
Yataş 5,36 5,55 -3,42
Ford Otosan 49,84 51,60 -3,41
Pegasus 28,04 28,96 -3,18
Parsan 10,37 10,66 -2,72
Türk Hava Yolları 12,76 13,10 -2,60
Türk Traktör 32,40 33,24 -2,53
Alarko Holding 2,81 2,88 -2,43
Gözde Girişim 3,34 3,42 -2,34
ASELSAN 22,64 23,16 -2,25
İpek Doğal Enerji 4,63 4,73 -2,11
Aksa Enerji 2,80 2,86 -2,10
Zorlu Enerji 1,41 1,44 -2,08
İş GMYO 0,97 0,99 -2,02
Gersan Elektrik 2,48 2,53 -1,98
Mavi Giyim 40,70 41,50 -1,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,16 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Metro Holding, Ülker Bisküvi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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