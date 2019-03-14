Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 34,16 35,08 -2,62 Deva Holding 4,25...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 34,16 35,08 -2,62
Deva Holding 4,25 4,36 -2,52
Kerevitaş Gıda 1,69 1,73 -2,31
Şişe Cam 6,40 6,53 -1,99
Bim Mağazalar 84,80 86,40 -1,85
Netaş Telekom. 7,81 7,94 -1,64
Net Holding 1,89 1,92 -1,56
Gentaş 1,99 2,02 -1,49
Tüpraş 149,20 151,30 -1,39
Eczacıbaşı İlaç 3,07 3,11 -1,29
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11
Alarko Holding 2,78 2,81 -1,07
Enerjisa Enerji 5,64 5,70 -1,05
Garanti Bankası 9,08 9,16 -0,87
TAV Havalimanları 25,46 25,68 -0,86
Türk Telekom 5,21 5,25 -0,76
Zorlu Enerji 1,40 1,41 -0,71
Hektaş 11,47 11,55 -0,69
Şok Marketler 9,17 9,23 -0,65
Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,58 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Deva Holding, Coca Cola, Borsa İstanbul, Ekonomi
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