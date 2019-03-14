Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 34,16 35,08 -2,62 Deva Holding 4,25...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Coca Cola İçecek
|34,16
|35,08
|-2,62
|Deva Holding
|4,25
|4,36
|-2,52
| Kerevitaş Gıda
|1,69
|1,73
|-2,31
|Şişe Cam
|6,40
|6,53
|-1,99
| Bim Mağazalar
|84,80
|86,40
|-1,85
| Netaş Telekom.
|7,81
|7,94
|-1,64
|Net Holding
|1,89
|1,92
|-1,56
|Gentaş
|1,99
|2,02
|-1,49
|Tüpraş
|149,20
|151,30
|-1,39
| Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|3,11
|-1,29
| İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,90
|-1,11
| Alarko Holding
|2,78
|2,81
|-1,07
|Enerjisa Enerji
|5,64
|5,70
|-1,05
|Garanti Bankası
|9,08
|9,16
|-0,87
|TAV Havalimanları
|25,46
|25,68
|-0,86
|Türk Telekom
|5,21
|5,25
|-0,76
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,41
|-0,71
|Hektaş
|11,47
|11,55
|-0,69
|Şok Marketler
|9,17
|9,23
|-0,65
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|1,58
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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