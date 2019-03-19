Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

2 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,71 3,00 -9,67 Koza Altın 45,08 46,92 -3,92 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 2,71 3,00 -9,67
Koza Altın 45,08 46,92 -3,92
İpek Doğal Enerji 4,85 5,03 -3,58
Koza Madencilik 5,94 6,16 -3,57
İş Bankası (C) 6,41 6,58 -2,58
Metro Holding 0,78 0,80 -2,50
Pegasus 30,78 31,52 -2,35
Anel Elektrik 1,71 1,75 -2,29
Galatasaray Sportif 1,33 1,36 -2,21
Tat Gıda 4,61 4,71 -2,12
Bera Holding 2,00 2,04 -1,96
Vakıflar Bankası 5,51 5,62 -1,96
Gentaş 2,04 2,08 -1,92
Akbank 6,76 6,88 -1,74
Migros Ticaret 15,41 15,63 -1,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,36 -1,27
Eczacıbaşı İlaç 3,14 3,18 -1,26
Albaraka Türk 1,58 1,60 -1,25
Halkbank 7,48 7,57 -1,19
Bim Mağazalar 84,20 85,20 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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