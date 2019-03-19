Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
2 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,71 3,00 -9,67 Koza Altın 45,08 46,92 -3,92 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|2,71
|3,00
|-9,67
|Koza Altın
|45,08
|46,92
|-3,92
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|5,03
|-3,58
|Koza Madencilik
|5,94
|6,16
|-3,57
|İş Bankası (C)
|6,41
|6,58
|-2,58
|Metro Holding
|0,78
|0,80
|-2,50
|Pegasus
|30,78
|31,52
|-2,35
|Anel Elektrik
|1,71
|1,75
|-2,29
|Galatasaray Sportif
|1,33
|1,36
|-2,21
|Tat Gıda
|4,61
|4,71
|-2,12
|Bera Holding
|2,00
|2,04
|-1,96
|Vakıflar Bankası
|5,51
|5,62
|-1,96
|Gentaş
|2,04
|2,08
|-1,92
|Akbank
|6,76
|6,88
|-1,74
|Migros Ticaret
|15,41
|15,63
|-1,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,36
|-1,27
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|3,18
|-1,26
|Albaraka Türk
|1,58
|1,60
|-1,25
|Halkbank
|7,48
|7,57
|-1,19
|Bim Mağazalar
|84,20
|85,20
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:04 Kaynak: AA
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