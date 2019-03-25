Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,95 1,01 -5,94 Türk Telekom 4,56 4,79 -4,80 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|0,95
|1,01
|-5,94
|Türk Telekom
|4,56
|4,79
|-4,80
|Garanti Bankası
|8,74
|9,18
|-4,79
| Polisan Holding
|3,26
|3,42
|-4,68
|Akbank
|6,08
|6,36
|-4,40
|MLP Sağlık
|12,65
|13,22
|-4,31
|İş GMYO
|0,94
|0,98
|-4,08
|Vakıflar Bankası
|4,95
|5,16
|-4,07
|Global Yat. Holding
|3,36
|3,50
|-4,00
|Yataş
|5,15
|5,35
|-3,74
| Kerevitaş Gıda
|1,55
|1,61
|-3,73
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,11
|-3,60
|Parsan
|9,45
|9,80
|-3,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|2,96
|-3,38
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,53
|-3,27
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,20
|-3,18
|Gersan Elektrik
|2,15
|2,22
|-3,15
|Sabancı Holding
|8,19
|8,45
|-3,08
| Tekfen Holding
|25,16
|25,94
|-3,01
|Net Holding
|1,79
|1,84
|-2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:51 Kaynak: AA
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