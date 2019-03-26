Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,12 14,50 -9,52 Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,12 14,50 -9,52
Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78
Tofaş Oto. Fab. 17,32 18,28 -5,25
İhlas Holding 0,37 0,39 -5,13
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,07 -4,67
Şişe Cam 6,00 6,29 -4,61
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 2,13 -4,23
Arçelik 18,13 18,92 -4,18
Türk Hava Yolları 13,48 14,06 -4,13
Otokar 104,80 109,30 -4,12
Anadolu Efes 19,14 19,95 -4,06
Pegasus 27,40 28,54 -3,99
Zorlu Enerji 1,26 1,31 -3,82
Doğan Holding 1,13 1,17 -3,42
İndeks Bilgisayar 7,40 7,66 -3,39
Garanti Bankası 8,45 8,74 -3,32
Kordsa Teknik Tekstil 10,50 10,86 -3,31
Tekfen Holding 24,34 25,16 -3,26
Park Elek.Madencilik 2,39 2,47 -3,24
Sabancı Holding 7,93 8,19 -3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Tofaş, Albaraka Türk, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı 2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]