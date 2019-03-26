Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,12 14,50 -9,52 Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|13,12
|14,50
|-9,52
|Albaraka Türk
|1,66
|1,80
|-7,78
|Tofaş Oto. Fab.
|17,32
|18,28
|-5,25
|İhlas Holding
|0,37
|0,39
|-5,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|1,07
|-4,67
|Şişe Cam
|6,00
|6,29
|-4,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|2,13
|-4,23
|Arçelik
|18,13
|18,92
|-4,18
|Türk Hava Yolları
|13,48
|14,06
|-4,13
|Otokar
|104,80
|109,30
|-4,12
|Anadolu Efes
|19,14
|19,95
|-4,06
|Pegasus
|27,40
|28,54
|-3,99
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,31
|-3,82
|Doğan Holding
|1,13
|1,17
|-3,42
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|7,66
|-3,39
|Garanti Bankası
|8,45
|8,74
|-3,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,50
|10,86
|-3,31
|Tekfen Holding
|24,34
|25,16
|-3,26
|Park Elek.Madencilik
|2,39
|2,47
|-3,24
|Sabancı Holding
|7,93
|8,19
|-3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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