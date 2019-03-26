Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,12 14,50 -9,52 Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78 Tofaş Oto. Fab. 17,32 18,28 -5,25 İhlas Holding 0,37 0,39 -5,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,07 -4,67 Şişe Cam 6,00 6,29 -4,61 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 2,13 -4,23 Arçelik 18,13 18,92 -4,18 Türk Hava Yolları 13,48 14,06 -4,13 Otokar 104,80 109,30 -4,12 Anadolu Efes 19,14 19,95 -4,06 Pegasus 27,40 28,54 -3,99 Zorlu Enerji 1,26 1,31 -3,82 Doğan Holding 1,13 1,17 -3,42 İndeks Bilgisayar 7,40 7,66 -3,39 Garanti Bankası 8,45 8,74 -3,32 Kordsa Teknik Tekstil 10,50 10,86 -3,31 Tekfen Holding 24,34 25,16 -3,26 Park Elek.Madencilik 2,39 2,47 -3,24 Sabancı Holding 7,93 8,19 -3,17

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)