Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 6,61 7,40 -10,68 Vakıflar Bankası 4,41...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,61 7,40 -10,68
Vakıflar Bankası 4,41 4,87 -9,45
Garanti Bankası 7,70 8,45 -8,88
Arçelik 16,59 18,13 -8,49
Albaraka Türk 1,52 1,66 -8,43
Akbank 5,53 6,02 -8,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 1,02 -7,84
ASELSAN 20,10 21,80 -7,80
Mavi Giyim 36,16 39,14 -7,61
T.S.K.B. 0,73 0,79 -7,59
GSD Holding 0,86 0,93 -7,53
Ülker Bisküvi 16,30 17,62 -7,49
Halkbank 6,20 6,69 -7,32
Alarko GMYO 42,18 45,46 -7,22
Hürriyet Gzt. 0,79 0,85 -7,06
Koç Holding 15,96 17,16 -6,99
Sabancı Holding 7,38 7,93 -6,94
Migros Ticaret 13,39 14,38 -6,88
Kardemir (D) 2,31 2,48 -6,85
Alarko Holding 2,50 2,68 -6,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Vakıflar Bankası, Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi
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