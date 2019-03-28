Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,78 12,46 -5,46 Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,78
|12,46
|-5,46
|Anadolu Efes
|17,53
|18,20
|-3,68
|TAV Havalimanları
|22,80
|23,50
|-2,98
| İhlas Holding
|0,35
|0,36
|-2,78
|Enerjisa Enerji
|5,21
|5,34
|-2,43
| Koza Altın
|41,74
|42,74
|-2,34
| Tekfen Holding
|22,98
|23,52
|-2,30
| ICBC Turkey Bank
|3,60
|3,67
|-1,91
|Tüpraş
|125,50
|127,85
|-1,84
| Alarko GMYO
|41,44
|42,18
|-1,75
| Galatasaray Sportif
|1,15
|1,17
|-1,71
|Otokar
|101,70
|103,20
|-1,45
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|1,38
|-1,45
|İpek Doğal Enerji
|4,35
|4,41
|-1,36
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,74
|-1,35
|Anadolu Cam
|2,98
|3,02
|-1,32
| Enka İnşaat
|4,67
|4,73
|-1,27
|Global Yat. Holding
|3,13
|3,17
|-1,26
|Good-Year
|3,20
|3,24
|-1,23
|Bera Holding
|1,67
|1,69
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:43 Kaynak: AA
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