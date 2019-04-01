Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,82 0,87 -5,75 İhlas Holding 0,36...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,87
|-5,75
|İhlas Holding
|0,36
|0,38
|-5,26
| Tekfen Holding
|21,66
|22,54
|-3,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|Halkbank
|6,17
|6,38
|-3,29
|Akbank
|6,14
|6,32
|-2,85
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,53
|-2,61
|Garanti Bankası
|8,14
|8,34
|-2,40
|Vakıflar Bankası
|4,44
|4,53
|-1,99
|Kartonsan
|339,00
|345,00
|-1,74
|Gözde Girişim
|3,40
|3,45
|-1,45
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,75
|-1,33
|Turkcell
|11,94
|12,09
|-1,24
|Good-Year
|3,21
|3,25
|-1,23
| Hürriyet Gzt.
|0,81
|0,82
|-1,22
|Özderici GMYO
|0,82
|0,83
|-1,20
|Yataş
|5,08
|5,14
|-1,17
|Ereğli Demir Çelik
|9,02
|9,12
|-1,10
|Soda Sanayii
|7,42
|7,50
|-1,07
| Tofaş Oto. Fab.
|16,94
|17,11
|-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:44 Kaynak: AA
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