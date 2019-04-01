Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,82 0,87 -5,75 İhlas Holding 0,36...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,87 -5,75
İhlas Holding 0,36 0,38 -5,26
Tekfen Holding 21,66 22,54 -3,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Halkbank 6,17 6,38 -3,29
Akbank 6,14 6,32 -2,85
Emlak Konut GMYO 1,49 1,53 -2,61
Garanti Bankası 8,14 8,34 -2,40
Vakıflar Bankası 4,44 4,53 -1,99
Kartonsan 339,00 345,00 -1,74
Gözde Girişim 3,40 3,45 -1,45
Çemaş Döküm 0,74 0,75 -1,33
Turkcell 11,94 12,09 -1,24
Good-Year 3,21 3,25 -1,23
Hürriyet Gzt. 0,81 0,82 -1,22
Özderici GMYO 0,82 0,83 -1,20
Yataş 5,08 5,14 -1,17
Ereğli Demir Çelik 9,02 9,12 -1,10
Soda Sanayii 7,42 7,50 -1,07
Tofaş Oto. Fab. 16,94 17,11 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:44 Kaynak: AA

İhlas Holding, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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