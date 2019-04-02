Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29 Halkbank 5,93 6,17 -3,89 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,49
|1,59
|-6,29
|Halkbank
|5,93
|6,17
|-3,89
|Kardemir (D)
|2,44
|2,52
|-3,17
|Alarko Holding
|2,50
|2,58
|-3,10
|Şişe Cam
|5,65
|5,83
|-3,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,82
|-2,44
|Akbank
|6,00
|6,14
|-2,28
|ASELSAN
|20,72
|21,18
|-2,17
|İş Bankası (C)
|5,56
|5,68
|-2,11
|Koza Madencilik
|5,64
|5,76
|-2,08
|Vakıflar Bankası
|4,35
|4,44
|-2,03
|Garanti Bankası
|7,98
|8,14
|-1,97
|Şekerbank
|1,05
|1,07
|-1,87
|Koza Altın
|41,08
|41,84
|-1,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,86
|9,02
|-1,77
|Doğan Holding
|1,13
|1,15
|-1,74
|Yataş
|5,00
|5,08
|-1,57
|Galatasaray Sportif
|1,26
|1,28
|-1,56
|İpek Doğal Enerji
|4,49
|4,56
|-1,54
|Gözde Girişim
|3,35
|3,40
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:01 Kaynak: AA
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