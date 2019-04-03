Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45
Soda Sanayii 7,25 7,46 -2,82
İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70
Odaş Elektrik 1,56 1,59 -1,89
Otokar 104,30 106,10 -1,70
Global Yat. Holding 3,08 3,13 -1,60
Fenerbahçe Futbol 7,40 7,50 -1,33
Tüpraş 130,90 132,60 -1,28
Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10
Şok Marketler 9,35 9,45 -1,06
Vakıflar Bankası 4,31 4,35 -0,92
TAV Havalimanları 24,74 24,96 -0,88
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,45 -0,69
Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68
Netaş Telekom. 8,10 8,15 -0,61
Net Holding 1,75 1,76 -0,57
Koza Altın 40,88 41,08 -0,49
Türk Traktör 30,80 30,94 -0,45
Alarko Holding 2,49 2,50 -0,40
Şişe Cam 5,63 5,65 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:55 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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