Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,86 13,39 -3,96 Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 12,86 13,39 -3,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,31 -3,23
Tat Gıda 4,43 4,55 -2,64
İndeks Bilgisayar 7,77 7,97 -2,51
Türk Telekom 4,50 4,61 -2,39
Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88
Migros Ticaret 14,40 14,67 -1,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,24 -1,79
Turkcell 12,72 12,95 -1,78
Şok Marketler 9,17 9,33 -1,71
Netaş Telekom. 8,11 8,25 -1,70
Kardemir (D) 2,49 2,53 -1,58
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,36 -1,41
Çemaş Döküm 0,75 0,76 -1,32
T.S.K.B. 0,78 0,79 -1,27
Çelebi 67,95 68,80 -1,24
İhlas Gayrimenkul 0,81 0,82 -1,22
Metro Holding 0,81 0,82 -1,22
Aksa Enerji 2,49 2,52 -1,19
Parsan 9,24 9,34 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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