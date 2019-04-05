Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,86 13,39 -3,96 Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|12,86
|13,39
|-3,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,31
|-3,23
|Tat Gıda
|4,43
|4,55
|-2,64
|İndeks Bilgisayar
|7,77
|7,97
|-2,51
|Türk Telekom
|4,50
|4,61
|-2,39
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,60
|-1,88
|Migros Ticaret
|14,40
|14,67
|-1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|2,24
|-1,79
|Turkcell
|12,72
|12,95
|-1,78
|Şok Marketler
|9,17
|9,33
|-1,71
|Netaş Telekom.
|8,11
|8,25
|-1,70
|Kardemir (D)
|2,49
|2,53
|-1,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|11,36
|-1,41
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,76
|-1,32
|T.S.K.B.
|0,78
|0,79
|-1,27
|Çelebi
|67,95
|68,80
|-1,24
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|0,82
|-1,22
|Metro Holding
|0,81
|0,82
|-1,22
|Aksa Enerji
|2,49
|2,52
|-1,19
|Parsan
|9,24
|9,34
|-1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:03 Kaynak: AA
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