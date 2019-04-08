Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58 TAV Havalimanları...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58
TAV Havalimanları 25,18 26,36 -4,48
Mavi Giyim 37,94 39,48 -3,90
Net Holding 1,73 1,80 -3,89
Alarko Holding 2,50 2,60 -3,85
Tat Gıda 4,26 4,43 -3,84
Metro Holding 0,78 0,81 -3,70
Türk Telekom 4,34 4,50 -3,56
Polisan Holding 3,26 3,38 -3,55
Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53
Pegasus 28,54 29,56 -3,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Göltaş Çimento 10,21 10,56 -3,31
Bim Mağazalar 79,05 81,70 -3,24
Akbank 6,37 6,58 -3,19
GSD Holding 0,91 0,94 -3,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18
MLP Sağlık 12,81 13,22 -3,10
Netaş Telekom. 7,86 8,11 -3,08
Anadolu Efes 19,19 19,80 -3,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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