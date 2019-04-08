Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58 TAV Havalimanları...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|7,19
|7,78
|-7,58
|TAV Havalimanları
|25,18
|26,36
|-4,48
|Mavi Giyim
|37,94
|39,48
|-3,90
|Net Holding
|1,73
|1,80
|-3,89
| Alarko Holding
|2,50
|2,60
|-3,85
| Tat Gıda
|4,26
|4,43
|-3,84
|Metro Holding
|0,78
|0,81
|-3,70
|Türk Telekom
|4,34
|4,50
|-3,56
| Polisan Holding
|3,26
|3,38
|-3,55
|Vakıflar Bankası
|4,37
|4,53
|-3,53
|Pegasus
|28,54
|29,56
|-3,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|Göltaş Çimento
|10,21
|10,56
|-3,31
| Bim Mağazalar
|79,05
|81,70
|-3,24
|Akbank
|6,37
|6,58
|-3,19
|GSD Holding
|0,91
|0,94
|-3,19
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,20
|-3,18
|MLP Sağlık
|12,81
|13,22
|-3,10
| Netaş Telekom.
|7,86
|8,11
|-3,08
|Anadolu Efes
|19,19
|19,80
|-3,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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