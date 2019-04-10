Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 7,28 7,72 -5,70 Yataş 4,95 5,22 -5,17 Kerevitaş Gıda 1,59 1,67 -4,79 Kardemir (D) 2,44 2,55 -4,31 TAV Havalimanları 24,38 25,44 -4,17 Mavi Giyim 36,44 38,00 -4,11 Gübre Fabrik. 2,90 3,02 -3,97 Karsan Otomotiv 1,49 1,55 -3,87 Türk Hava Yolları 13,97 14,46 -3,39 Global Yat. Holding 2,99 3,09 -3,24 Gentaş 1,87 1,92 -2,60 Doğan Holding 1,14 1,17 -2,56 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,17 -2,56 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Çelebi 67,75 69,35 -2,31 Bera Holding 1,78 1,82 -2,20 Koç Holding 16,75 17,12 -2,16 Sabancı Holding 8,10 8,27 -2,06 Ford Otosan 50,30 51,35 -2,04 Akbank 6,27 6,40 -2,03

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)