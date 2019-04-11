Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
18 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 6,86 7,28 -5,77 İhlas Gayrimenkul 0,84...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|7,28
|-5,77
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,88
|-4,55
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|1,59
|-4,40
|Yataş
|4,75
|4,95
|-4,04
|Koza Altın
|42,30
|43,76
|-3,34
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,63
|-3,07
|Tüpraş
|127,30
|131,00
|-2,82
|Parsan
|9,45
|9,72
|-2,78
|Çelebi
|66,00
|67,75
|-2,58
|Gübre Fabrik.
|2,83
|2,90
|-2,41
|Netaş Telekom.
|7,57
|7,75
|-2,32
|Galatasaray Sportif
|1,27
|1,30
|-2,31
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|9,54
|-2,31
|İş Bankası (C)
|5,65
|5,78
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|31,34
|32,00
|-2,06
|Kartonsan
|323,00
|329,80
|-2,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,34
|4,43
|-2,03
|Türk Traktör
|31,64
|32,28
|-1,98
|Turkcell
|12,36
|12,61
|-1,98
|Çemtaş
|5,68
|5,79
|-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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