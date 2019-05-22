Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

11 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,35 -8,57
Kerevitaş Gıda 1,62 1,75 -7,43
ICBC Turkey Bank 2,71 2,90 -6,55
ASELSAN 16,59 17,62 -5,85
Tümosan Motor ve Traktör 3,77 4,00 -5,75
Göltaş Çimento 9,66 10,21 -5,39
Afyon Çimento 3,40 3,59 -5,29
Park Elek.Madencilik 1,85 1,95 -5,13
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,93 0,98 -5,10
Polisan Holding 2,00 2,10 -4,76
Alarko Holding 2,62 2,75 -4,73
Tofaş Oto. Fab. 15,41 16,17 -4,70
Sasa Polyester 5,00 5,24 -4,58
Aksa Enerji 2,14 2,24 -4,46
İş Fin.Kir. 4,93 5,16 -4,46
Gersan Elektrik 1,73 1,81 -4,42
Hürriyet Gzt. 0,66 0,69 -4,35
Netaş Telekom. 5,53 5,78 -4,33
Özderici GMYO 0,68 0,71 -4,23
Çemtaş 4,99 5,21 -4,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:49 Kaynak: AA
Kerevitaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güneş Enerji Santrali, İnönü Üniversitesine 13 Milyon Lira Kazandırdı Karadenizli Kardeşler "Yürüyen Serender" Yaptı Fed'in Toplantı Tutanakları Yayımlandı Salep Soğanı Toplayanlara Biyolojik Çeşitliliği Tahripten 300 Bin Lira Ceza Kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]