Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:49 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,35
|-8,57
| Kerevitaş Gıda
|1,62
|1,75
|-7,43
| ICBC Turkey Bank
|2,71
|2,90
|-6,55
|ASELSAN
|16,59
|17,62
|-5,85
| Tümosan Motor ve Traktör
|3,77
|4,00
|-5,75
|Göltaş Çimento
|9,66
|10,21
|-5,39
| Afyon Çimento
|3,40
|3,59
|-5,29
|Park Elek.Madencilik
|1,85
|1,95
|-5,13
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,93
|0,98
|-5,10
| Polisan Holding
|2,00
|2,10
|-4,76
| Alarko Holding
|2,62
|2,75
|-4,73
| Tofaş Oto. Fab.
|15,41
|16,17
|-4,70
| Sasa Polyester
|5,00
|5,24
|-4,58
| Aksa Enerji
|2,14
|2,24
|-4,46
|İş Fin.Kir.
|4,93
|5,16
|-4,46
|Gersan Elektrik
|1,73
|1,81
|-4,42
| Hürriyet Gzt.
|0,66
|0,69
|-4,35
| Netaş Telekom.
|5,53
|5,78
|-4,33
|Özderici GMYO
|0,68
|0,71
|-4,23
|Çemtaş
|4,99
|5,21
|-4,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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