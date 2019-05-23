Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

11 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,59 4,86 -5,56 Hürriyet Gzt.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 4,59 4,86 -5,56
Hürriyet Gzt. 0,63 0,66 -4,55
Kerevitaş Gıda 1,55 1,62 -4,32
Tümosan Motor ve Traktör 3,64 3,77 -3,45
Bera Holding 1,78 1,84 -3,26
Ege Endüstri 425,00 439,00 -3,19
ICBC Turkey Bank 2,63 2,71 -2,95
Galatasaray Sportif 1,32 1,36 -2,94
Koza Altın 44,38 45,50 -2,46
GSD Holding 0,81 0,83 -2,41
Soda Sanayii 7,42 7,60 -2,37
Mavi Giyim 32,22 32,90 -2,07
Yataş 3,87 3,95 -2,03
Verusa Holding 17,60 17,96 -2,00
Alarko GMYO 41,12 41,96 -2,00
Koza Madencilik 6,70 6,83 -1,90
İş Fin.Kir. 4,85 4,93 -1,62
Beşiktaş Futbol Yat. 1,32 1,34 -1,49
Özderici GMYO 0,67 0,68 -1,47
Parsan 10,84 11,00 -1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:45 Kaynak: AA
Hürriyet, Borsa İstanbul, Ekonomi
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