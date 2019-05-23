Borsada en çok değer kaybeden hisseler
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,59 4,86 -5,56 Hürriyet Gzt.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:45 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|4,59
|4,86
|-5,56
|Hürriyet Gzt.
|0,63
|0,66
|-4,55
|Kerevitaş Gıda
|1,55
|1,62
|-4,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,64
|3,77
|-3,45
|Bera Holding
|1,78
|1,84
|-3,26
|Ege Endüstri
|425,00
|439,00
|-3,19
|ICBC Turkey Bank
|2,63
|2,71
|-2,95
|Galatasaray Sportif
|1,32
|1,36
|-2,94
|Koza Altın
|44,38
|45,50
|-2,46
|GSD Holding
|0,81
|0,83
|-2,41
|Soda Sanayii
|7,42
|7,60
|-2,37
|Mavi Giyim
|32,22
|32,90
|-2,07
|Yataş
|3,87
|3,95
|-2,03
|Verusa Holding
|17,60
|17,96
|-2,00
|Alarko GMYO
|41,12
|41,96
|-2,00
|Koza Madencilik
|6,70
|6,83
|-1,90
|İş Fin.Kir.
|4,85
|4,93
|-1,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,32
|1,34
|-1,49
|Özderici GMYO
|0,67
|0,68
|-1,47
|Parsan
|10,84
|11,00
|-1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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