Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69 İş Fin.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,39
|-7,69
|İş Fin.Kir.
|4,80
|5,03
|-4,57
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|1,12
|-3,57
|Anadolu Cam
|2,70
|2,79
|-3,23
|Mavi Giyim
|32,90
|33,84
|-2,78
|Çemtaş
|4,70
|4,83
|-2,69
|İpek Doğal Enerji
|4,53
|4,65
|-2,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|0,96
|-2,08
|T. Halk Bankası
|5,20
|5,31
|-2,07
|Koza Madencilik
|6,74
|6,87
|-1,89
|Netaş Telekom.
|5,71
|5,82
|-1,89
|Doğan Holding
|1,04
|1,06
|-1,89
|Albaraka Türk
|1,09
|1,11
|-1,80
|Odaş Elektrik
|1,17
|1,19
|-1,68
|Gübre Fabrik.
|2,36
|2,40
|-1,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|1,91
|-1,57
|Özderici GMYO
|0,66
|0,67
|-1,49
|Çemaş Döküm
|0,68
|0,69
|-1,45
|Afyon Çimento
|3,50
|3,55
|-1,41
|Hektaş
|11,34
|11,50
|-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum
Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti